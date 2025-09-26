Muş Şeker Fabrikası'nda 44. Dönem Pancar Alım Kampanyası Başladı

Muş Şeker Fabrikası'nda 44. dönem şeker pancarı alım kampanyası başladı.

Fabrika önünde düzenlenen törende, basın mensuplarına açıklama yapan Muş Şeker Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Ercan Koç, 2025-2026 yılı 44. pancar alım kampanyasına başladıklarını söyledi.

Kampanya kapsamında 1532 çiftçiden 320 bin ton pancar almayı hedeflediklerini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla kampanyamıza başlamış bulunmaktayız. Bu yıl, 1532 çiftçi ile sözleşme yaptık. Bu kapsamda fabrikamızda yaklaşık 320 bin ton pancar alımı olacak. Yaklaşık 41 bin 510 ton şeker, 80 bin ton küspe ve 12 ton melas elde edilecek. Bu yıl üretilen şeker, melas ve küspenin ekonomiye katkısı yaklaşık 2 milyar lira civarında olacak. Çiftçiye 1 milyar liradan fazla ödeme yapılacak."

Fabrikada kapasiteyi arttırarak çiftçiye daha fazla ekim alanları oluşturacaklarını ifade eden Koç, kampanyanın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından fabrikaya ilk pancarı getiren çiftçiye hediye verildi.

Programa Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç ve çiftçiler katıldı.