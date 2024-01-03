Muş Sağlık Müdürü: Hedefimiz Muş'ta sağlık hizmetini iyileştirmek

Muş Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mehmet Kabak, geçen yıl kentte yürütülen sağlık hizmetlerini değerlendirdi.

Kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Kabak, sağlık alanında en iyi hizmeti vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Çevre illere yapılan hasta sevkini en düşük seviyeye indirmeye gayret ettiklerini ifade eden Kabak, şöyle konuştu:

"Sağlık alanındaki tüm birimleri iyileştirmeye yönelik adımlar attık. Sağlık alanındaki tüm kurumları inceledik. Sağlık Bakanlığı'mızın desteğiyle Muş Devlet Hastanesi'ne önemli doktor atamaları yapıldı. 2024'te Muş'a bakanlık desteğiyle çok sayıda ambulans kazandırmak istiyoruz. 500 yataklı Muş Devlet Hastanesi ek binasın yapımı için ilgililerle görüştük ve 2025 yılında bitirilmesi noktasında hedef koyduk. Sağlıkta hedef ve iş bitmez. Amacımız herkesin sağlıklı bir hizmet almasıdır."

Sağlıkta ulaşılabilirlik oranını yükseltmek istediklerini dile getiren Kabak, şunları kaydetti:

"Bir hastayı il dışına sevk ettiğinizde o ailenin tamamı il dışına gidiyor. Bir kişiyi değil tüm aileyi sevk etmiş oluyorsunuz. Böylelikle halkımız çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Halkımızın il dışında değil de Muş'ta tedavi olması, en büyük isteğimdir. Muş Devlet Hastanesi'nde bütün imkanlarımızı en üst seviyede zorlamak istiyoruz."