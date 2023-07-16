Muş Özel Harekat Timinden Sürpriz Sonlu Paylaşım
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Muş Emniyet Müdürlüğü, Kurtik Dağı'nda görev yapan keskin nişancının sürpriz sonlu görüntüsünü paylaştı. Paylaşım binlerce beğeni aldı ve retweet yapıldı.
Muş Özel Harekat timinden sürpriz sonlu paylaşım
MUŞ - Muş Emniyet Müdürlüğü, Kurtik Dağı'nda görev yapan keskin nişancının sürpriz sonlu görüntüsünü paylaştı. Paylaşım binlerce beğeni aldı ve retweet yapıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda, iç güvenlik operasyonlarında başarıyla terörle mücadele görevini yürüten Özel Harekat polisleri, vatandaşlara güven, hainlere ve suçlulara korku vermeye devam ediyor.
Muş Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğüne bağlı timler, Kurtik Dağı'nda arazi taraması yaparken görüntülendi. Arazi taramasına katılan Özel Harekat timindeki keskin nişancı kamuflajla adeta görünmez hale gelirken, Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından keskin nişancının görev sırasındaki o görüntüleri paylaşıldı.
Görüntü sosyal medyada yoğun ilgi görürken, kısa süre içerisinde yüz binlerce izlenme sayısına ulaştı.