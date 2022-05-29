Muş Ovası ve yaylalarında ilkbahar mevsimi güzelliği yaşanıyor - Haberler

Muş Ovası'nın genel planı

Açan çiçek türleri

Bitki örtüsü üzerinde gezinen kuşlar MUŞ - Türkiye'nin üçüncü büyük ovası olan Muş Ovası, sarp dağları ve yaylaları her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor. Ovada açan çiçeklerin karlı dağlarla bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturuyor.