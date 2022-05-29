Muş Ovası ve yaylalarında ilkbahar mevsimi güzelliği yaşanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş Ovası ve yaylalarında ilkbahar mevsimi güzelliği yaşanıyor

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
 - Güncelleme:

Muş Ovası'nın genel planı Açan çiçek türleri Bitki örtüsü üzerinde gezinen kuşlar MUŞ - Türkiye'nin üçüncü büyük ovası olan Muş Ovası, sarp dağları ve yaylaları her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor.

Muş Ovası'nın genel planı

Açan çiçek türleri

Bitki örtüsü üzerinde gezinen kuşlar MUŞ - Türkiye'nin üçüncü büyük ovası olan Muş Ovası, sarp dağları ve yaylaları her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor. Ovada açan çiçeklerin karlı dağlarla bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturuyor.

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Türkiye Bitki Muş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title