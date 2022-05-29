Muş Ovası ve yaylalarında ilkbahar mevsimi güzelliği yaşanıyor - Haberler

Muş Ovası ve yaylalarında ilkbahar mevsimi güzelliği yaşanıyor
AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş Ovası'nın genel planı Açan çiçek türleri Bitki örtüsü üzerinde gezinen kuşlar MUŞ - Türkiye'nin üçüncü büyük ovası olan Muş Ovası, sarp dağları ve yaylaları her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor.
Muş Ovası'nın genel planı
Açan çiçek türleri
Bitki örtüsü üzerinde gezinen kuşlar MUŞ - Türkiye'nin üçüncü büyük ovası olan Muş Ovası, sarp dağları ve yaylaları her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor. Ovada açan çiçeklerin karlı dağlarla bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturuyor.
AA / Sabri Yıldırım - Güncel