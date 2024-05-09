Muş Ovası, Toy Kuşlarına Ev Sahipliği Yapıyor

Bozulmamış doğası ve bakir bölgeleriyle yaklaşık 400 kuş türüne ev sahipliği yapan Muş Ovası, toy kuşlarına da yuva oluyor.

Nesli tehlike altında olanların da bulunduğu çok sayıda kuş türüne yaşam alanı olan Muş Ovası'nda yılın her döneminde kuş hareketliliği yaşanıyor.

Kışın sıcak bölgelere göç eden birçok türden binlerce kuş, ilkbahar ve yaz dönemini geniş sulak alanları, verimli tarım arazileri, el değmemiş doğası ve zengin bitki florasından dolayı Muş Ovası'ndaki geçiriyor.

Yaz boyunca ovadaki sulak alanlarda konaklayan, kuluçka dönemini buralarda geçiren göçmen kuşlar, özellikle Murat ve Karasu nehirleri ile Bulanık ilçesindeki Haçlı Gölü kıyılarına canlılık katıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri ve kuş gözlemcileri de bölgede sürekli denetim yaparak hem kuş türlerini kayıt altına alıyor hem de sulak alanların korunmasına yönelik çalışmalara katkı sunuyor.

Bölgede kuş türleriyle ilgili araştırma yapan Telli Turna Doğa Koruma Derneği Başkanı Kasım Avci, Dünya Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'nin akarsuları, gölleri, sulak alanlarıyla göçmen kuşlar için önemli bir ülke olduğunu söyledi.

"Muş, sulak alan zenginliğiyle ön plana çıkıyor"

Türkiye'nin kuşların göç rotasında olduğunu ifade eden Avci, şöyle konuştu:

"Ülkemizde bilinen 3 temel göç rotası bulunuyor. Bu rotalardan biri de Muş Ovası'ndan geçiyor. Türkiye'de her mevsimde kuş türlerinin göç hareketliliğini incelemek mümkündür. Muş, sahip olduğu sulak alan zenginliğiyle ön plana çıkıyor. Bu durum çeşitli canlıların Muş coğrafyasında hayat bulmasına elverişli ortamlar oluşturuyor. Ekolojik denge içinde kuşlar önemli bir yere sahiptir. Doğal yapının sadeliği, kirlenmemesi ve tahribata uğramaması, Muş'un göçmen ve rastlantısal kuşlar açısından önemli bir uğrak yeri olmasını sağlıyor."

Kuşların uzun bir yolculukta yüksek efor sarf ettiğini anlatan Avci, "İlimizde birçok göçmen kuş türünü görebiliriz. Muş Ovası sahip olduğu coğrafi güç ve zenginliği sayesinde uluslararası ortamda nesli tehlike altında bulunan türlere de ev sahipliği yapıyor. Bunlardan toy kuşu, uçabilen en ağır kuş türleri arasında yer alıyor. Telli turna, Anadolu dağ turnası, saz horozu, mezgeldek, sürmeli kız kuşu, küçük batağan gibi kuş türleri tehlike ve risk altında olan bu kuşlar, Muş'ta kuluçkalarını yapıyorlar. Toy kuşları, Türkiye'de en çok Muş'ta görülmektedir." diye konuştu.

Muş'un kuşlar için önemli bir üreme ve konaklama merkezi olduğunu dile getiren Avci, "Geçen yıl aralık ayında bazı leyleklerin Muş'ta kaldığını gördük. Muş, kuşların ana vatanı. Aynı zamanda kış mevsimi olsa bile hiç göç etmeyen ve kısmen göç eden türler de bulunuyor. Bunların tespitini yapmaya çalışıyoruz. 2014'ten bu yana Muş coğrafyasında araştırmalarımızı ve koruma bilincine yönelik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." dedi.