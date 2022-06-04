Muş Ovası'nı gelincikler süsledi - Haberler

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Muş Ovası'nı gelincikler süsledi

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş Ovası'nı gelincikler süsledi

Havanın ısınıp, doğanın canlanmasıyla Muş Ovası'nı gelincikler kapladı.

Havanın ısınıp, doğanın canlanmasıyla Muş Ovası'nı gelincikler kapladı.

Vatandaşlar, Muş Ovası'nda fotoğraf stüdyonu andıran manzara eşliğinde fotoğraf çektirdi.

Dokuzpınar köyü sakinlerinden Şakir Aydın, Muş Ovası'nın gelin gibi süslendiğini belirterek, "Her yıl bu ay tarlalar gelincilerle süsleniyor. Özellikle bu yıl yağış fazla etkili olduğu için ovada bulunan birçok tarla gelinciklerle renklendi. Herkesin bu güzelliği görmesini isterim" dedi.

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Aydın Muş Güncel Haberler

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