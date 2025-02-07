Muş Ovası'nda Kışın Göç Etmeyen Kuşlar

Muş Ovası'nda konaklayan göçmen kuşlar, bu yıl kar yağışının az olması ve sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kışın da göç etmedi.

Geniş sulak alanları ve zengin besin kaynaklarıyla göçmen kuşların güzergahları arasında yer alan Muş, kış mevsiminde de kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Yazın soğuk bölgelerden Muş'a gelerek sulak alanlarda konaklayan bazı kuş türleri, kış mevsiminde de beklenen karın yağmaması nedeniyle bölgeyi terk etmedi.

Kentteki farklı bölgelerde, leylek, dalgıç, küçük batağan, küçük ak balıkçıl, büyük ak balıkçıl, kaşıkçı, gri balıkçıl, ördek grupları ve bazı su kuşları görüntülendi.

Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İskender Dölek, AA muhabirine, geçen yıl şubat ayında Muş Ovası'nda kar örtüsünün çok fazla olduğunu söyledi.

Bu yıl ovaya aynı miktarda kar yağmadığını ve mevsimin kurak geçtiğini belirten Dölek, şöyle konuştu:

"Muş'ta son 50 yılda sıcaklık ortalamaları 0,3 derece artmış. Karın yerde kalma süresi de gittikçe kısalıyor. Bunlar ölçülebilir ve hesaplanabilir değerler. İklimi etkileyen önemli unsurlardan biri. Değişen hava koşulları, geciken kar yağışı bölgede canlı yaşamını da ciddi anlamda etkiliyor. Muş Ovası'ndaki sulak alanlar kuşların önemli göç noktalarından biri. Hem yaşam alanı olarak hem de göç ederken dinlenmek için kullandıkları bir yer. Kuşların bir kısmı henüz göç etmedi. Bazı kuşlar yazın geldikleri Muş Ovası'nda kalmaya devam ediyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri de geciken kar yağışı ve kuşların büyük bir kısmının yiyeceğe ulaşabiliyor olmasıdır."

Hava sıcaklığının böyle devam etmesi durumunda göçmen kuşların ovayı terk etmeyeceğini dile getiren Dölek, "Sıcaklıklar düşer, toprak karla kaplı olursa göçmen kuşlar yiyecek bulmakta sıkıntı çekecekleri için tekrar daha sıcak yerlere göç edecek. Baharda buraya geri dönecekler." dedi.

"Normal şartlarda kışın göç etmeyen veya kısmen göç eden türler de var"

Muş Telli Turna Doğa Koruma Derneği Başkanı Kasım Avci ise yılın her döneminde Muş'un sulak alanları ve kuş türleri üzerine çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Mevsim şartlarının iyi gitmesinden dolayı bazı türlerin sayı olarak fazla olduğunu gözlemlediklerini anlatan Avci, şunları kaydetti:

"Çok sayıda sulak alanımız birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Sulak alanların her türlü tahribata karşı korunması önem arz ediyor. Normal şartlarda kışın göç etmeyen veya kısmen göç eden türler de var. Hava şartlarının iyi olması nedeniyle bu türlerin sayı olarak fazla olduğunu görüyoruz. Tabiat varlıklarının zenginliği, besin bolluğu, temel göç güzergahında yer alması gibi sebepler çok fazla. Bu nedenler, kuşların burada konaklamasına ve üreme yapmasına ortam oluşturuyor. Mevsim bahar gibi geçiyor. Bu sebepten çok fazla kuş türüne denk geliyoruz."