Muş Ovası'nda Hasat Töreni Yapıldı

Muş Ovası'ndaki geniş tarım arazilerine ekimi yapılan buğday, arpa ve diğer ürünlerin hasadına başlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi'nde "Çiftçi Gülerse Memleket Güler" mottosuyla hasat töreni düzenlendi.

Muş Valisi Avni Çakır, törende yaptığı konuşmada, tarımda çeşitliliğin artırılması için önemli adımlar atıldığını söyledi.

Bu çabanın özel sektörle birlikte yürütüldüğünü belirten Çakır, tarımsal üretimde özellikle buğdayın stratejik önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye'nin kendine yetebilmesi için üretimin artırılması gerektiğini dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

"Buğday gerçekten de stratejik bir ürün. Yani stratejik kelime anlamı itibarıyla içerisinde her türlü şeyi barındırabilir. Ulusal güvenlikten tutun da ekonomiye kadar. Ülke olarak zaten 85 milyonluk devasa bir ülkeyiz. Bir kere hububatta yerimizi üst sırada tutma ve dünyaya, dış ülkelere bağımlılıktan kesinlikle kurtulmalıyız. Bildiğiniz gibi ovamız Türkiye'nin en verimli ovalarından bir tanesi. 3,5 milyon dönüme yakın arazisiyle kalkınmamızda son derece önemli bir yere sahip. İlimiz genelinde buğday üretimi de yıllık arpayla beraber 500-600 bin ton civarında oluyor. Bu da son derece güçlü bir rakam."

Daha verimli ve kaliteli üretim için çiftçilerin bilime dayalı tarımsal uygulamalara yönelmesi gerektiğini vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:

"Elimizdeki araziyi ve suyu en optimal bir şekilde kullanmamız lazım. En çok ürünü, en kaliteli ürünü hangi tohumdan, hangi gübreden yakalıyorsak oraya doğru koşmamız lazım. Bu anlamdaki çalışmalarımızı artırmamız gerekiyor. Muş Ovası Sulama Projesi'yle yaklaşık 170 bin dönüme yakın alanımız inşallah suya kavuşacak. Su, çiftçi açısından hava kadar elzemdir. Yağmur olmazsa, su olmazsa ürünü elde etmeniz mümkün değil. Dolayısıyla suyu çiftçimizin ayağına, her arazimize mutlaka götürmemiz lazım. Bu anlamda birinci etap ihalesi gerçekleşti, çalışmaları devam ediyor. İkinci etabında en kısa sürede ihalesi gerçekleştirilecek. Üçüncü etapla Muş Ovası'nın tamamı suya kavuşmuş olacak. Bu da akabinde ürün de verim artışını, ürün çeşitliliğini peşi sıra getirecek ve inşallah çiftçilerimiz de bu anlamda çok daha fazla ekonomik anlamda gelir elde edecekler.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç ise ilin tarım ve hayvancılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Gönç, "İlimiz, verimli toprakları, ovaları, geniş çayır ve mera alanları, zengin bitki florasıyla üretime oldukça uygun olup çiftçilere ve üreticilerimize oldukça önemli imkanlar sunmaktadır. Bu alanların büyük bölümü aktif tarımsal faaliyetle değerlendiriliyor. Bu alanların 313 bin hektarlık kısmında tarla tarımı, 7 bin hektarlık alanda sebzecilik, 2 bin hektarlık alanda ise meyvecilik faaliyeti yürütülmektedir."

2024 yılı itibarıyla 2 milyon 745 bin tonluk bitkisel üretim rakamına ulaşıldığı bilgisini veren Gönç, bunun bir önceki yıla göre yüzde 10'luk artışa tekabül ettiğini söyledi.

Duanın ardından Vali Çakır, buğday tarlasında biçerdöver ile hasat yaptı.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel, kurum amirleri, belde belediye başkanları ve çiftçiler katıldı.