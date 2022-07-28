Muş Ovası'nda buğday hasadı FPV dron ile görüntülendi
Muş Ovası'nda başlayan hasat sezonunun FPV dron ile görüntülenmesi Muş Ovası'nda biçim yapan biçerdöverler Vatandaşların buğdayları römorklarla taşıması Biçerdöverlerin tabla hizasına geçip toplu biçim yapması MUŞ - Muş Ovası'nda başlayan hasat sezonu FPV dron ile görüntülendi.
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Muş Ovası'nda başlayan hasat sezonunun FPV dron ile görüntülenmesi
Muş Ovası'nda biçim yapan biçerdöverler
Vatandaşların buğdayları römorklarla taşıması
Biçerdöverlerin tabla hizasına geçip toplu biçim yapması MUŞ - Muş Ovası'nda başlayan hasat sezonu FPV dron ile görüntülendi.
AA / Zafer Şenokur - Güncel