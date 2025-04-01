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Muş Ovası'nda Bahar Huzuru: Kuzu ve Kuşların Dansı

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Muş Ovası'nda baharın gelişi ile birlikte kuzu ve kuşların cıvıl cıvıl sesleri huzur veriyor. Karabey Köyü'ndeki göçmen kuşlar, otlayan koyunların üzerinde dans ederek güzel görüntüler oluşturuyor.

Muş Ovası'nda kuzu ve kuşların cıvıl cıvıl sesi görenlere huzur veriyor

MUŞ - Muş Ovası'nda baharın gelmesi ile birlikte kuzu ve kuşların cıvıl cıvıl sesi görenlere huzur veriyor.

Muş'a bağlı Karabey Köyünde bahar mevsiminin gelmesi ile doğa canlanırken, göçmen kuşlar da ovaya akın etti. Muş Ovası'na gelen sığırcık sürüsünün otlayan koyunların üzerindeki dansı, güzel görüntüler oluşturdu. Koyun sürüsüne günlerdir merada eşlik eden kuşlar, sürü ile gününü geçiriyor.

Koyunlarını ovada otlatan çobanlardan Mikail Kaya, "Sabah saatlerinde koyunlarımızı meraya getirdiğimizde bu sığırcık kuşları bizimle geliyor, koyunların üzerinde uçarak adeta dans ediyorlar. Ne hikmettir bilmiyorum ama koyunlardan ayrılmıyorlar. Akşam koyunlarımızı eve götürdüğümüzde onlar burada kalıyorlar. Sabahları tekrar meraya çıktığımızda yine bizlerle eşlik ediyorlar" dedi.

Muş Ovası'nda Bahar Huzuru: Kuzu ve Kuşların Dansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - Güncel
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