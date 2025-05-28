Muş Ovası Baharla Renkleniyor

Muş Ovası Baharla Renkleniyor
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Muş Ovası, havanın ısınmasıyla baharın gelmesiyle açan çiçeklerle rengarenk bir görünüme büründü. Doğaseverlerin ilgisini çeken bu görsel şölen, mola verenlerin fotoğraf çekmesine olanak tanıyor.

Muş Ovası, havanın ısınması ve çiçeklerin açmasıyla rengarenk görünüme kavuştu.

Türkiye'nin en büyük ovaları arasında yer alan Muş Ovası'nda baharın gelişiyle açan sarı ve kırmızı çiçekler görsel şölen sunuyor.

Yoldan geçerken rengarenk çiçekleri fark eden birçok kişi, mola vererek hem dinleniyor hem de bu renk cümbüşü arasında fotoğraf çektiriyor.

Doğasever Murat Kaymaz, AA muhabirine, yağışların ardından doğanın daha da canlandığını söyledi.

Muş Ovası'nda eşsiz manzaranın keyfini çıkardığını belirten Kaymaz, "Doğada muazzam bir görüntü var. Gelincik ve sarıya çiçeklerle renklenen ovayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektik. Bütün doğaseverleri bu güzel manzarayı görmeye bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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