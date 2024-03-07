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Muş Öğrencisi Tasarladığı Arama Kurtarma Robotuyla İkinci Oldu

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Muş Özel Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Serkan Can Toktaş'ın, öğretmenlerinin desteğiyle tasarladığı 'Örümcek' adlı arama kurtarma robotu TÜBİTAK bölge yarışmasında ikinci oldu. Robot, afetlerde enkaz altında kalanların kurtarılması için geliştirildi.

Muş Özel Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Serkan Can Toktaş'ın, öğretmenlerinin desteğiyle tasarladığı "Örümcek" adlı arama kurtarma robotu TÜBİTAK bölge yarışmasında ikinci oldu.

Okulun elektrik elektronik bölümü 11. sınıf öğrencisi Toktaş, afetlerde enkaz altında kalanların kurtarılması için öğretmenleri Bilal Gözcü ve İlyas Güngör'ün desteğiyle ısı ve sese duyarlı robot geliştirdi.

Toktaş, AA muhabirine, doğal afetlerde enkaz altında kalanlara hızlı şekilde ulaşılmasını sağlamak amacıyla robot tasarlamaya karar verdiğini söyledi.

Öğretmenlerinin desteğiyle yaptıkları robotun telefon ve bilgisayardan yönlendirilme özelliğinin bulunduğunu anlatan Toktaş, "İlgili kurumlar tarafından kullanılması için tasarladığımız projemiz, TÜBİTAK'ın düzenlediği bölge yarışmasında ikinci oldu. Projemiz Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı." dedi.

Öğretmen Bilal Gözcü ise enkaz altında hayat kurtaran robot tasarlamak isteyen Toktaş'a destek sunduklarını belirtti.

Enkaz altında kalanların kısa sürede kurtarılması için vücut ısısına duyarlı robot geliştirdiklerini vurgulayan Gözcü, "Bu robot, çığ ve heyelan olan bölgelerde de vücut ısısını algılayıp daha rahat şekilde insanlarımıza ulaşılmasını sağlayacaktır. Robotumuzda ileri geri, aşağı yukarı hareket etmesini sağlayan servo motorlar ile ısı ve sesi algılayabilen sensörler bulunuyor. Bu sensörler sayesinde enkazda kalanlara kısa sürede ulaşılabilecek." diye konuştu.

Gözcü, TÜBİTAK yarışmasında bölge ikinciliğini elde eden robotu daha da geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Serkan Can Muş Teknoloji Güncel Haberler

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