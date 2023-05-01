MUŞ-NİSAN AYINDA ETKİLİ OLAN KAR NEDENİYLE 10 ARAÇ MAHSUR KALDI

NİSAN ayının son günü Muş'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, 31 yerleşim biriminin yolunu ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmasına yeniden başlarken, 10 araç 1 metreyi bulan kar kalınlığının geçit vermediği yolda mahsur kaldı.

Muş'ta, nisan ayının son günü yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yoğun olarak etkili olan ve kalınlığı bir metreye ulaşan kar nedeniyle, yüksek kesimler yeniden beyaza büründü. İl Özel İdaresi ekipleri, nisan ayının son günü karla mücadele mesaisine yeniden başladı. Kar yağışının ulaşıma kapattığı 31 yerleşim birimi için kar temizleme çalışması yapan ekipler, yolda 10 araçta mahsur kalanları kurtardı.

Nisan ayının sonunda etkili olan kar yağışı 1 metreyi bulurken, İl Özel İdaresi ekipleri bazı bölgelerde ise tipi ve fırtına nedeniyle 4 metreyi aşan kar ile mücadele etmekte zorlandı.

Üçevler Köyü'nden şehir merkezine dönüş yolunda kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlardan Erol Ulaş, "Gece boyunca bölgede yoğun bir kar yağışı vardı. Nisan ayının son gününde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldık. 1 metreyi bulan bir kar yağışı oldu. İl Özel İdaresi ekipleri sağ olsun iş makineleriyle yolumuzu açtı. Yaklaşık 8-9 araç yolda mahsur kaldık. Sağ olsunlar yolumuzu açtılar" diye konuştu.

"NİSAN AYINDA BU GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞEY"

Bir başka mahsur kalan vatandaşlardan Emrah Kurtuluş ise, "Gece etkili olan kar yağışından ötürü Muş'a gitmek zorunda kaldık. Geceden bu yana en az 1 metreyi bulan kar yağışımız var. Nisan ayında bu görülmemiş bir şey" dedi.