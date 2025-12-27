Haberler

Muş-Kulp kara yolu kar ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı

Güncelleme:
Muş-Kulp kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle saat 12.00'den itibaren tır ve çekici gibi ağır taşıtların geçişine kapatıldı. Valilik, kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde ulaşımın aksadığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Muş ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesi arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun 23 ile 50. kilometreleri arasında da yoğun kar ve tipi etkisini artırdı.

Bu nedenle söz konusu kara yolu saat 12.00'den itibaren tır ve çekici tipi araçların geçişine kapatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
