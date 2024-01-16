Muş İl Jandarma Komutanlığı, Altınova Beldesi İlkokulu'nda öğrencilere trafik eğitimi verdi
Muş İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Altınova beldesinde bulunan ilkokul öğrencilerine trafik kuralları hakkında eğitim verdi. Eğitimde çizgi film izletildi ve öğrencilere boyama ve hikaye kitapları hediye edildi.
Muş İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Altınova beldesinde ilkokul öğrencilerine trafik kuralları hakkında eğitim verdi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, trafik ekipleri Korkut ilçesine bağlı Altınova Beldesi İlkokulu'ndaki 48 öğrenciyi, trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.
Çizgi film izletilmesiyle son bulan eğitimde, öğrencilere boyama ve hikaye kitapları hediye edildi.