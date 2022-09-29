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"Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

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"Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Bilecik'te etkinlik yapıldı.

"Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Bilecik'te etkinlik yapıldı.

Atatürk İlkokulu önünde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için başlatılan kampanya kapsamında program düzenlendi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, yaya geçitlerini öğrencilerle kırmızıya boyayarak, "Ülkemizde ve ilimizde ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak yaya geçitlerimizi ve okullarımızın önünde bir farkındalık çalışması yürütüyoruz. Sürücülerimizden, yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunun farkında olmalarını istiyoruz. Buna göre sürüş ve trafik kurallarına uyalım." dedi.

Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdür Vekili Erol Çengelcik ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

Bilecik Güncel Haberler

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