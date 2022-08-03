Muş haberleri: Ticaret Bakanı Muş: "Temmuz ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar oldu. Muş haberine göre Ticaret Bakanı Muş: "Temmuz ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanı Muş: "Temmuz ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar oldu. Bu, ölçülmüş en yüksek temmuz ayı ihracat rakamıdır." Güncel AA / Fatma Eda Topcu Muş Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Muş haberleri: Ticaret Bakanı Muş: 'Temmuz ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar oldu. - Haberler

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