Muş haberleri: Muşlu aileler evlatları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü - Haberler

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Muş haberleri: Muşlu aileler evlatları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş haberleri: Muşlu aileler evlatları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş haberi: Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları oturma eylemini sürdürüyor.

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Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları oturma eylemini sürdürüyor.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapıyor.

HDP il binası önünde bu hafta da bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, slogan atarak HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Anne Gülbahar Teker, gazetecilere, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

Çocuklarını HDP ve terör örgütü PKK'dan istediklerini dile getiren Teker, şu değerlendirmede bulundu:

"Buradan gitmeyeceğiz. Lanet olsun HDP ve PKK'ya. İki yıldır burada eylem yapıyorum. Yeter artık annelerin, babaların ağladığı. Çocuklarımızı getirip bize verin. Biz çocuklarımızdan başka bir şey istemiyoruz. Oğlum sen gelinceye kadar buradan gitmeyeceğim. Gel teslim ol, devlet büyüktür. Allah bu devletten razı olsun, bize destek verdiler."

Anne Şahinaz Özcan da 6 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Oğlum var mı, yok mu bilmiyorum. Bir kişi bile dağda kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğim. Vazgeçmeyeceğiz. Atilla, sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol." diye konuştu.

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Ayten Koçhan da "Onlar sizi kullanıyor oğlum. Lanet olsun sizi dağa götüren PKK ve HDP'ye. Dönün, devletinize teslim olun. Yaklaşık 2 yıldır burada eylem yapıyoruz. HDP ve PKK'dan çocuğumuzu istiyoruz. Onların yavruları dağda olsaydı, böyle dayanabilirler miydi? Yeter artık anne ve babaların ağladığı." dedi.

AA / İbrahim Yaldız - Güncel

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