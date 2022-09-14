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Muş haberleri | Muş Belediyesinin üst yapı çalışmaları devam ediyor

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Muş haberleri | Muş Belediyesinin üst yapı çalışmaları devam ediyor

Edinilen Muş gelişmesine göre Muş Belediyesince eki Erzurum ve Hürriyet caddelerinde başlatılan üst yapı yenileme çalışmaları sürüyor.

Muş Belediyesince eki Erzurum ve Hürriyet caddelerinde başlatılan üst yapı yenileme çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, içme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarını yenileyen belediye, projedeki diğer eksiklikleri gidermeye çalışıyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, altyapı çalışmalarının ardından tahrip olan cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kentin iki büyük caddesinde eş zamanlı çalışma başlattıklarını aktaran Asya, "Şu ana kadar belirlediğimiz program dahilinde çalışmalarımız devam ediyor. Etap etap projemizi uyguluyoruz. Projemiz kapsamında yol işgallerini ve fazla çıkmaları ortadan kaldırarak yolları bir düzene koyuyoruz. Bu yıl mevsim şartları elverdikçe çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Cumhuriyet ve İstasyon caddelerimiz gibi eski Erzurum ve Hürriyet caddelerimizi de güzelleştirerek halkımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Hürriyet Erzurum Asya Muş Güncel Haberler

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