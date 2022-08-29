Muş haberleri... Malazgirt'te tekstil fabrikası kurulacak Güncel Haberler Muş haberler: Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılması planlanan tekstil fabrikası için temel kazma çalışmalarına başlandı. Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılması planlanan tekstil fabrikası için temel kazma çalışmalarına başlandı. Belediye garajının yanında 2 bin metrekare alana kurulacak fabrikanın temel atma programında konuşan Belediye Başkanı Cengiz Altın, seçim vaatlerinden birini daha gerçekleştirdiklerini söyledi. Fabrikanın kente hayırlı olması temennisinde bulunan Altın, bu tür yatırımların ilçenin ekonomisine katkı sağlayacağını dile getirdi. Kurban kesiminin ardından temel kazma çalışmaları başlatıldı. Programa Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yüklenici firma yetkilileri, muhtar ve vatandaşlar katıldı. Güncel Kaynak: AA / Veysel Eşin Cengiz Altın Malazgirt Muş Güncel Haberler

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