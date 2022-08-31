Muş haberleri! Malazgirt Kaymakamı Demirer'e veda programı düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesine atanan Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer için veda programı düzenlendi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen programa katılan Demirer, Malazgirt'in tarihte çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Yaklaşık iki yıldır ilçede görev yapmanın gururunu yaşadığını dile getiren Demirer, şunları kaydetti:

"İlçeye bir kış gününde tayin oldum. Apar topar buraya geldim. Malazgirtlilerin sıcak kanlı olduğunu geldiğim ilk gün hissetim. Sizlerden ayrılacağım için çok üzgünün. Haklarınızı helal edin. 26 Ağustos Malazgirt Zaferi etkinliklerine de yoğun katılım vardı. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tüm devlet yetkililerimize çok teşekkür ediyorum."

Belediye Başkanı Cengiz Altın ise hizmetlerinden dolayı Demirer'e teşekkür ederek, yeni görevinde başarı diledi.

Program sonunda Kaymakam Demirer'e fahri hemşerilik beratı verildi.