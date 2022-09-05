Muş haberi: Malazgirt Kaymakamı Bayram göreve başladı Güncel Haberler Muş politika haberi... Gaziantep'in Karkamış Kaymakamlığından Muş'un Malazgirt Kaymakamlığına atanan Göksu Bayram göreve başladı. Gaziantep'in Karkamış Kaymakamlığından Muş'un Malazgirt Kaymakamlığına atanan Göksu Bayram göreve başladı. Malazgirt Kaymakamlığı önünde kamu kurum amirleri tarafından çiçeklerle karşılanan Kaymakam Bayram, makamında İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak ve İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk ile tanışarak Malazgirt ilçesi hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Bayram, daha sonra kaymakamlık toplantı salonunda kurum amirleriyle ile tanışma merasimi sonrasında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. - MUŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Gaziantep Malazgirt Muş Politika Güncel Haberler

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