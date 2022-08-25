Muş haberleri | Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Malazgirt Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Altay, mesajında 26 Ağustos 1071 günü, Türk ordularının Malazgirt Ovası'nda eşine az rastlanır bir destan yazdığını belirtti.

Mesajının devamında Selçuklu Sultanı Alparslan komutasındaki askerlerin, yalnızca bir muharebe kazanmakla kalmayıp, Türk milletinin yüzlerce yıllık hürriyet sevdasını tarihin en büyük zaferlerinden biriyle taçlandırdığını ifade eden Altay şunları kaydetti:

"Anadolu Selçuklu Devleti'ne, Osmanlı İmparatorluğu'na ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne ilham kaynağı olan ve her zorlu durumda bizlere rehberlik eden asil ruh, bundan 951 yıl önce Malazgirt Zaferi'yle hayat bulmuştur. Fatih Sultan Mehmet'e gemileri karadan yürüten, Kanuni Sultan Süleyman'a Avrupa'nın kalbinde fetihler yaptıran, Çanakkale'yi cihanın en güçlü devletlerine geçilmez kılan, Kurtuluş Savaşı'nda 'Ya İstiklal, ya Ölüm' şuurunu yüreklere kazıyan ve 15 Temmuz'da millet düşmanlarına Türkiye'yi dar eden azim ve kararlılık, Malazgirt'te yeşeren asil ruhun eseridir. Bugün Türk milletinin her bir ferdi bu ruhu yüreğinde taşımakta ve ülkemiz bu inanç sayesinde yarınlara emin adımlarla ilerlemektedir. Bin yıla yakın bir süredir Anadolu'da hüküm süren adalet, barış ve hoşgörü anlayışını tesis eden büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Şanlı fetihlerin kapısı olan Malazgirt Zaferi'mizin 951. yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."