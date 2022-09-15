Muş haberi! Van, Muş ve Hakkari'de sosyal konut projesi için başvurular sürüyor

Muş gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Muş ve Hakkari'de vatandaşların banka şubelerindeki başvuru hareketliliği devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Muş ve Hakkari'de vatandaşların banka şubelerindeki başvuru hareketliliği devam ediyor.

Proje kapsamında 3 bin 200 konutun yapımının planlandığı Van, 1150 konut yapımının planlandığı Muş ve 804 konutun yapımının planlandığı Hakkari'de ev sahibi olmak isteyenler Ziraat ve Halk Bankası şubelerine başvurdu.

Halk Bankası Muş Şubesi önünde bekleyenlerden Mehmet Şamil Kök, TOKİ tarafından yapılacak sosyal konut projesine ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Kök, "Bu proje vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak. Hükümetin özellikle dar gelirli ailelere, gençlere, engellilere böyle bir sosyal konut projesi hayata geçirmesini büyük bir memnuniyetle karşıladık. Ben de bankaya gelerek müracaatımı yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir proje ile vatandaşın karşısına çıkması özellikle gençlere kota ayırması bizleri memnun etti. Teşekkür ederiz. İnşallah hayırlı olur." diye konuştu.

Mehmet Turan ise projeye başvuruda bulunmak için banka önünde beklediğini dile getirerek, "Biz gençlere bu fırsatı verdiği için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Çok güzel bir fırsat. İnşallah herkes bundan yararlanır." dedi.

Ziraat Bankası Hakkari Şubesi önünde bekleyen Hasan Dayan da söz konusu projenin kiracı olanlar için uygun olduğunu belirterek, "Bankalarda yoğunluk var. Biz de başvuru için sırada bekliyoruz. 3+1 daire için başvuracağım. Adıma konut çıkmasından umutluyum. Biz projeden memnunuz. Çünkü kiralar arttı. Bu sayede ev sahibi olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Kardeşi Şaban Dayan da yürütülen projenin kendilerine güzel bir imkan sunduğunu ifade ederek, bu tür projelerin artması gerektiğini aktardı.