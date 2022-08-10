Muş haberi: Ticaret Bakanı Muş, Kayseri'de iş insanlarıyla buluştu Muş haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri'de iş insanlarıyla bir araya geldi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri'de iş insanlarıyla bir araya geldi. Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Muş, bir restoranda düzenlenen yemekte, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleriyle buluştu. Buradan Kayseri Ticaret Odasına geçen Muş, "Kayseri İş ve Ekonomi Dünyası ile İstişare Toplantısı"na katıldı. Programlar, basına kapalı gerçekleştirildi. Güncel AA / Ramazan Kaya Mehmet Muş Kayseri Muş Güncel Haberler

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