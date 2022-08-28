Sıcaktan bunalan mandalar nehirde serinletiliyor Güncel Haberler Muş'un Hasköy ilçesinde çobanlar, sıcak havadan bunalan mandaları nehirde serinletmeye çalışıyor. Muş'un Hasköy ilçesinde çobanlar, sıcak havadan bunalan mandaları nehirde serinletmeye çalışıyor. İlçeye bağlı Karakütük, Sarıbahçe ve Umurca köylerindeki manda sürülerini sabah saatlerinde meralarda otlatan çobanlar, sıcaklığın artığı saatlerde de Karasu Nehri'ne getiriyor. Bir süre suda kalmaları sağlanarak serinletilen mandalar, daha sonra meralara götürülüyor. Karakütük köyü sakinlerinden Kamil Sayılgan, sıcaklığın bu yıl arttığını söyledi. Hayvanların bu durumdan etkilendiğini belirten Sayılgan, "Mandalar sıcağa dayanamıyor, bu nedenle suya serinletiliyorlar. Çobanımız hayvanları otlattıktan sonra buraya getiriyor. Birkaç saat kaldıktan sonra tekrar meraya götürüyor." dedi. Güncel Kaynak: AA / Sabri Yıldırım Karasu Nehri Hasköy Muş Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sıcaktan bunalan mandalar nehirde serinletiliyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.