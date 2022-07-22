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Arpa ve buğday üretimi arttı

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Muş'ta arpa ve buğday üretimi bir önceki yıla oranda yüzde 50 arttı.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Muş'ta arpa ve buğday üretimi bir önceki yıla oranda yüzde 50 arttı.

Muş Ovası'nda 1 milyon 530 bin dönüm alanda ekilen arpa ve buğdayın hasadına başlandı.

Hasat çalışmalarını inceleyen Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, gazetecilere, verimli araziler sayesinde geçen yıla oranla tahılda yüzde 50 artış yaşandığını belirtti.

Bu yıl 17 bin çiftçi tarafından 1 milyon 530 bin dekar alanda buğday ve arpa ekimi yapıldığını anlatan Gün, şunları kaydetti:

"Çiftçimiz tahıl hasadına başladı. Yüzde 30 civarında hasat gerçekleştirildi. Bu yıl buğdayda 375 bin ton, arpada ise 70 bin ton bir rekolte bekliyoruz. Geçen yıla göre hem buğdayda hem de arpada yüzde 50 artışın olduğunu tahmin ediyoruz. Devletimiz buğdayın kilogram fiyatını 7,05 liradan, arpanın kilogram fiyatını 6 liradan belirledi. Toplamda Muş ekonomisine 3 milyar 70 milyon lira bir katkı sağlamasını bekliyoruz."

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

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