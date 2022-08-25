Muş haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliğe katıldı
Güncel Haberler
Muş haberleri... Ahlat'ta etkinliğe katılan vatandaşlar Mehter takımının konseri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesi BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katıldı.
Ahlat'ta etkinliğe katılan vatandaşlar
Mehter takımının konseri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesi BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katıldı.
Kaynak: AA / Güncel