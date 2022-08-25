Muş haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliğe katıldı Güncel Haberler Muş haberleri... Ahlat'ta etkinliğe katılan vatandaşlar Mehter takımının konseri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesi BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katıldı. Ahlat'ta etkinliğe katılan vatandaşlar Mehter takımının konseri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesi BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katıldı. Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Ahlat Güncel Haberler

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