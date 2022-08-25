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Muş haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliğe katıldı

Güncel Haberler

Muş haberleri... Ahlat'ta etkinliğe katılan vatandaşlar Mehter takımının konseri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesi BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katıldı.

Ahlat'ta etkinliğe katılan vatandaşlar

Mehter takımının konseri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesi BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Ahlat Güncel Haberler

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