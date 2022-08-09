Kocaeli haberi... Kocaeli ve Kapıkule Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildi Edinilen Kocaeli haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kocaeli ve Kapıkule Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kocaeli ve Kapıkule Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi. Muş, Twitter'dan Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan uyuşturucu yakalamalarına ilişkin bilgi verdi. Bakanlığa bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Dominik Cumhuriyeti'nden Kocaeli'ne gelen bir konteynerde 246,8 kilogram kokain cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Muş, bu başarılı operasyonda görev alan birimleri tebrik etti. Muş, ayrıca Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan gerçekleştirilen başka bir operasyona ilişkin de şunları kaydetti: "Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan ülkemize giriş yapan bir tırda 226,9 kilogram esrar yakalandı. Uyuşturucuyla mücadelede başarılı çalışmalar yürüten Gümrük Muhafaza ekiplerimizi kutluyorum." Güncel AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur Mehmet Muş Kocaeli Muş Ekonomi Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli haberi... Kocaeli ve Kapıkule Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.