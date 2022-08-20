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Muş haber: Yeniden Refah Partisi Muş İl Başkanı Şen esnafı ziyaret etti

Muş haber: Yeniden Refah Partisi Muş İl Başkanı Şen esnafı ziyaret etti

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Muş gelişmesine göre Yeniden Refah Partisi Muş İl Başkanı Kerem Şen, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Muş İl Başkanı Kerem Şen, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

İl merkezinde partisinin yönetim kurulu üyeleriyle iş yerlerini dolaşan Şen, yarın seçim olacakmış gibi gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Bu ülkenin teminatı, geleceğin ışığı olan gençlerin en güvenilir limanının Yeniden Refah Partisi olduğunu ifade eden Şen, şöyle konuştu:

"Geleceğimizin ışığı olan gençlerimize önem veriyoruz. Onların yanında olmaya, onları geleceğe hazırlamaya özen gösteriyoruz. Büyük bir aileyiz. Yaptığımız her çalışmayı ülke gerçekliğine uygun yapmaya çalışıyoruz. Halkımızın refahı ve mutluluğu birinci önceliğimiz. Ülkede yaşanan sıkıntıları aşmanın tek yolu Yeniden Refah Partisiyle mümkündür. Bu inançla çalışıyoruz. Önümüze çıkan engelleri bu inançla aşıyoruz."

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel

Togo Cumhuriyeti Refah Partisi Muş Güncel Haberler

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