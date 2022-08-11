Muş politika haberleri... Bakan Muş, Pakistan'a gidiyor

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Pakistan ile Türkiye arasında müzakereleri tamamlanan Mal Ticaret Anlaşması'nı imzalamak üzere yarın İslamabad'a gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ve Pakistan arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması amacıyla kurulmasına karar verilen Ortak Görev Gücü'nün ilk toplantısına başkanlık etmek ve iki ülke arasında müzakereleri tamamlanan Mal Ticaret Anlaşması'nı imzalamak üzere yarın Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Muş, ziyareti sırasında Pakistan Başbakanı Shahbaz Sharif tarafından kabul edilecek ve Pakistan Ticaret Bakanı Syed Naveed Qamar ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Ayrıca Pakistan ziyaretiyle eş zamanlı olarak İslamabad'da düzenlenecek Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu'na katılacak.