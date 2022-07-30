Muş haber | Muş'ta girişimci kadın devlet desteğiyle otel açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş haber | Muş'ta girişimci kadın devlet desteğiyle otel açtı

Muş haber | Muş'ta girişimci kadın devlet desteğiyle otel açtı

Muş haberler: Muş'ta 4 çocuk annesi 29 yaşındaki Kübra Olcay'ın devlet desteğiyle yaptığı otel, törenle hizmete açıldı.

 - Güncelleme:

Muş'ta 4 çocuk annesi 29 yaşındaki Kübra Olcay'ın devlet desteğiyle yaptığı otel, törenle hizmete açıldı.

Turizmin gelişmesine katkı sağlanması amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yüzde 65 hibe ile desteği verilen 25 odalı otel tamamlandı.

Ağaçlık köyü Pamukluk Bağları mevkisinde 50 kişinin istihdam edildiği otelin açılışına katılan Vali İlker Gündüzöz, memlekette istihdamı artıran tüm yatırımcılara kapılarının açık olduğunu söyledi.

Devlet olarak bu gibi yatırmalara her zaman destek verdiklerini belirten Gündüzöz, "Turizm bacasız sanayidir. Bunlar hem estetik hem de kent açısından gereken şeyler. Sosyokültürel açıdan faydalı ama görünmeyen bir tarafı da ekonomik aktiviteye önemli katkısı var. Bu yatırımın bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise, dünyanın birçok zorlukla mücadele ettiğini kaydederek, "Bölgemizde yıldızı parlayan ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde giderek güçleniyor ve güzelleşiyor. Muş da Türkiye ile birlikte güzelleşiyor, gelişiyor. Bir projeyi daha açmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Feyat Asya da tesisin kente güzellik kattığını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle sona eren törene, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti Muş eski Milletvekili Faruk Işık, Kübra Olcay'ın kayınpederi Seyfullah Olcay ve davetliler katıldı.

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Muş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title