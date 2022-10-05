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Muş haber... Muş Belediyesi "Tam Bana Göre Festival"ine katıldı

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Muş haber... Muş Belediyesi 'Tam Bana Göre Festival'ine katıldı

Muş haberleri: Muş Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen "Tam Bana Göre Festival"de kentin tanıtımı için yerini aldı.

Muş Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen "Tam Bana Göre Festival"de kentin tanıtımı için yerini aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde stant açan Muş Belediyesi, 5 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Belediye Başkanı Feyat Asya, festivale 145 belediyenin katıldığı söyledi.

Kentin tanıtımı için stant açtıklarını ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Muş belediyesi olarak kentin inşasının yanı sıra kentin tanıtımı için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen yıl birincisi yapılan 'Tam Bana Göre Festival'in ikincisine de katılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yerel Yönetimler Başkanlığımız tarafından düzenlenen festivalde 5 gün boyunca misafirlerimizi ağırlayarak şehrimizin tanıtımını yapacağız."

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel

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