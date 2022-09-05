Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş haber... Muş Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Güncel Haberler

Muş haber... Muş Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Muş haberler... Muş Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Muş Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda Belediye Başkanı Feyat Asya, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bu yıl 17 mahallenin tamamında çalışmaların devam ettiğini belirten Asya, "Eski Erzurum ile Hürriyet Caddelerimizi eş zamanlı olarak üst yapılarını yenileme projelerimizi sürdürüyoruz. Kamusal alandaki sorumluluklarımızdan olan yol, kaldırım işgallerine de son veriyoruz. Bu çalışmalar sırasında ihata duvarı, balkon ve merdiven gibi çıkmalar varsa bunları kaldırıyoruz. İstasyon ve Cumhuriyet caddelerimizdeki güzelliğin aynısını Eski Erzurum ve Hürriyet caddelerimizde uygulamaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Halka karşı sorumluluklarının olduğunu aktaran Asya, "İş yapılan yerde eleştiriler, yanlışlar olur. Çalışmazsak, üretmezsek, ürettiklerimizi de sahada tüketmezsek hiç kimse konuşmaz. Cari giderlerimiz ile yetinen bir belediye olursak bunlarla karşılaşmayız. Sadece personel giderini karşılayan, elektrik doğalgaz gibi faturaları ödeyen ve ufak tefek yama işleri yapan bir belediyeciliği kabul etmediğimiz için bugüne kadar bu şehrin en önemli sorunlarını ortadan kaldırdığımız gibi büyük yatırım ve projeler de kazandırdık." diye konuştu.

Daha sonra toplantıya katılan vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Hürriyet Erzurum Asya Muş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title