Muş haber... Muş Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Muş Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda Belediye Başkanı Feyat Asya, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bu yıl 17 mahallenin tamamında çalışmaların devam ettiğini belirten Asya, "Eski Erzurum ile Hürriyet Caddelerimizi eş zamanlı olarak üst yapılarını yenileme projelerimizi sürdürüyoruz. Kamusal alandaki sorumluluklarımızdan olan yol, kaldırım işgallerine de son veriyoruz. Bu çalışmalar sırasında ihata duvarı, balkon ve merdiven gibi çıkmalar varsa bunları kaldırıyoruz. İstasyon ve Cumhuriyet caddelerimizdeki güzelliğin aynısını Eski Erzurum ve Hürriyet caddelerimizde uygulamaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Halka karşı sorumluluklarının olduğunu aktaran Asya, "İş yapılan yerde eleştiriler, yanlışlar olur. Çalışmazsak, üretmezsek, ürettiklerimizi de sahada tüketmezsek hiç kimse konuşmaz. Cari giderlerimiz ile yetinen bir belediye olursak bunlarla karşılaşmayız. Sadece personel giderini karşılayan, elektrik doğalgaz gibi faturaları ödeyen ve ufak tefek yama işleri yapan bir belediyeciliği kabul etmediğimiz için bugüne kadar bu şehrin en önemli sorunlarını ortadan kaldırdığımız gibi büyük yatırım ve projeler de kazandırdık." diye konuştu.

Daha sonra toplantıya katılan vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.