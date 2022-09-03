Muş haber: Muş'a Giden Garo Paylan, Tarihi Manastırın Ahır Olarak Kullanılmasına Tepki Gösterdi: "Her Türlü İnanca Böyle mi Saygılısınız"

Muş haberlerine göre HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Van’ın ardından Muş ve Bitlis’teki tarihi manastır ve kiliseleri inceledi. Paylan, Surp Garabed Manastırı’nın mahzeninin ahır olarak kullanılmasına, “Her türlü inanca saygılıyız diyen AKP iktidarına buradan sesleniyorum; ‘her türlü inanca böyle mi saygılısınız? Hristiyanların mabetlerini ahır olarak kullandırarak mı inançlara saygılısınız?” sözleriyle tepki gösterdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Van'ın ardından Muş ve Bitlis'teki tarihi manastır ve kiliseleri inceledi. Paylan, Surp Garabed Manastırı'nın mahzeninin ahır olarak kullanılmasına, "Her türlü inanca saygılıyız diyen AKP iktidarına buradan sesleniyorum; 'her türlü inanca böyle mi saygılısınız? Hristiyanların mabetlerini ahır olarak kullandırarak mı inançlara saygılısınız?" sözleriyle tepki gösterdi.

Garo Paylan, Türkiye'nin pek çok bölgesine giderek kültürel varlıkların korunmasına dikkat çekeceğini ve incelemelerde bulunacağını açıkladı. Paylan, bu kapsamda ilk olarak Van'daki tarihi manastır ve kiliseleri ziyaret etti. Paylan, Van'ın ardından Muş'ta bulunan Surp Marine Kilisesi, Surp Arakelots Manastırı, Surp Garabed Manastırı ve Surp Hovannes Manastırı'nı inceledi.

Tarihi manastır ve kiliselerde definecilerin altın ararken eserleri tahrip ettiğini söyleyen Paylan, yetkilileri korunması konusunda çağrı yaptı. Paylan, bin yılın üzerinde tarihi olan ve ayakta kalan; bölgenin en önemli inanç merkezleri arasında sayılan Muş Surp Garabed Manastırı'nı etti.

Paylan, manastırın yıkıldığını; ayakta kalan son bölümünün de köylüler tarafından ahır olarak kullanıldığını söyledi. "Dünyanın neresinde bir inanç mabedi böylesi bir kadere terk edilmiştir? Hristiyanlara ait tarihi mabetlerinin ahır olarak kullanılmasında beis görmeyen vicdanı sorgulamak hepimizin boynunun borcu" sözleriyle duruma tepki gösteren Paylan, Muş Surp Garabed Manastırı'ndan iktidara şöyle seslendi:

"Muş'un kültürel varlıklarının en önemlilerinden biri olan Surp Garabed Manastırı'nın bin yılı aşkın hikayesi var. Ancak bugün Surp Garabed Manastırı'nın mahzeni ahır olarak kullanılıyor. Her türlü inanca saygılıyız diyen AKP iktidarına buradan sesleniyorum; 'her türlü inanca böyle mi saygılısınız? Hristiyanların mabetlerini ahır olarak kullandırarak mı inançlara saygılısınız?"

Yetkililere manastırın koruma altına alınması çağrısı yapan Paylan, "Hükümete buradan çağrı yapıyorum. Derhal bu tarihi tapınağı korumak için gerekli tedbirleri alın. Bu konuda birlikte çalışalım" dedi.

Paylan, manastır ve kilisenin tarihi taşlarının ev yapımında kullanıldığını söyledi.