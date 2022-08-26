Muş haber... Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı Güncel Haberler Muş yerel gündem haberine göre Alandaki katılımcılar Mehteran gösterisi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi MUŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malazgirt Milli Parkı'nda Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı düzenlendi. Alandaki katılımcılar Mehteran gösterisi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi MUŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malazgirt Milli Parkı'nda Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı düzenlendi. Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Güncel Haberler

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