Muş haber... Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı
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Muş yerel gündem haberine göre Alandaki katılımcılar Mehteran gösterisi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi MUŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malazgirt Milli Parkı'nda Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı düzenlendi.
Alandaki katılımcılar
Mehteran gösterisi
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi MUŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malazgirt Milli Parkı'nda Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı düzenlendi.
Kaynak: AA / Güncel