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Muş haber... Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı

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Muş yerel gündem haberine göre Alandaki katılımcılar Mehteran gösterisi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi MUŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malazgirt Milli Parkı'nda Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı düzenlendi.

Alandaki katılımcılar

Mehteran gösterisi

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi MUŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malazgirt Milli Parkı'nda Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı düzenlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Güncel Haberler

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