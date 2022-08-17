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Muş haber... Malazgirt'te Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

Muş haber... Malazgirt'te Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

Güncel Haberler

Gelen Muş haberlerine göre Muş'un Malazgirt ilçesinde Müftülük tarafından açılan Kur'an kursunu tamamlayan 30 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Müftülük tarafından açılan Kur'an kursunu tamamlayan 30 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

İlçenin Selçuklu Mahallesi'ndeki Halifeoğlu Camisi'nde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, kursu tamamlayan öğrencilere başarı diledi.

İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, ilçede yaz Kur'an kursları açtıklarını bildirerek, "Çocuklarımız camiye aşkla ve şevkle geldiler. Bu güzel programa katılım sağlayanlara teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu." dedi.

Dereceye giren öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyelerin verildiği programa, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, kurum amirleri, muhtarlar, din görevlileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

AA / Veysel Eşin - Güncel

Malazgirt Hisarcık Müftülük Muş Güncel Haberler

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