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Muş haber! Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, esnafı ziyaret etti

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Muş haber! Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, esnafı ziyaret etti

Muş yerel gündem haberine göre Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi.

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi.

İş yeri sahiplerinin talep ve sorunlarını dinleyen Bayram, vatandaşlarla da sohbet etti.

Esnafın ve ilçe halkının kendisini çok sıcak karşıladığını belirten bayram, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İlçede görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Bayram, sorunları el birliğiyle çözerek ilçeye önemli hizmetler yapmayı hedeflediklerini aktardı.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel

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