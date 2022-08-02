Muş gündem: Muş Belediyesi araç filosunu genişletti

Muş Belediyesi, yeni aldığı kazıcı, cenaze aracı, arazöz ile araç filosunu genişletti.

Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye hizmet binası önüne getirilen araçları inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Belediyenin araç filosunu sürekli genişlettiklerini belirten Asya, bu sayede vatandaşlara daha iyi hizmet sunacaklarını söyledi.

Belediyelerin araç parkının güçlü olması gerektiğini aktaran Asya, şunları kaydetti:

"Bir taraftan alt yapı diğer taraftan da üst yapı çalışmaları ile uğraşırken, makine parkımızın da güçlü olması gerektiğinin farkındayız. Önceki yıllarda birçok yeni araç alarak makine parkımızda yaşanan sıkıntıları asgariye indirmeyi başardık. Makine parkımız ne kadar güçlü olursa biz de sahada o kadar güçlü oluruz. Bu sebeple imkanlarımız nispetinde belediyemizin makine parkını en iyi duruma getirme gayreti içinde olacağız. Bugün de üç yeni aracımızı filomuza ekledik. İlimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum."