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Muş gündem haberleri: Ticaret Bakanı Muş, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni gezdi

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Muş gündem haberleri: Ticaret Bakanı Muş, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni gezdi

Muş haberi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri'de Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri'de Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni ziyaret etti.

Bakan Muş, çeşitli programlar kapsamında geldiği Kayseri'de Ahiliğin kurucusu Ahi Evran'ın bir dönem dericilik yaptığı ve esnafı teşkilatlandırdığı Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni gezdi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Bakan Muş'a, geçmişte kullanılan bakırcılık, kalaycılık, demircilik, bıçakçılık, marangozluk, dericilik, eyercilik, berberlik, terzilik, ayakkabıcılık, urgancılık ve halıcılık olmak üzere 12 zanaata ait araç ve gereçler bulunan müze hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Kayseri OSB'de savunma sanayi alanında faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret eden Bakan Muş, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak ürünleri inceledi.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Ahi Evran Kayseri Muş Güncel Haberler

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