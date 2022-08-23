Muş gündem haberleri... Muş'ta kaybolan çocuk 7 saat sonra uyurken bulundu Güncel Haberler Muş haber... Muş'ta kaybolan çocuk 7 saat sonra kamyonun şaft bölümünde uyurken bulundu. Muş'ta kaybolan çocuk 7 saat sonra kamyonun şaft bölümünde uyurken bulundu. Merkeze bağlı Yazla köyünde yaşayan 7 yaşındaki B.Ç, akşam saatlerinde kayboldu. B.Ç'yi bulamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen jandarma, güvenlik korucuları, AFAD, JASAT ve olay yeri inceleme ekipleri, iz takip köpeği, gece görüşlü zırhlı araçlar ve dron desteğiyle arama çalışması başlattı. B.Ç, 7 saat süren çalışma sonucu evinin yakınlarındaki kamyonun şaft bölümünde uyurken bulundu. Sağlık kontrollerinden geçirilen çocuk, ailesine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Yaldız Muş Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Muş gündem haberleri... Muş'ta kaybolan çocuk 7 saat sonra uyurken bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.