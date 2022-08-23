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Muş gündem haberleri... Muş'ta kaybolan çocuk 7 saat sonra uyurken bulundu

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Muş gündem haberleri... Muş'ta kaybolan çocuk 7 saat sonra uyurken bulundu

Muş haber... Muş'ta kaybolan çocuk 7 saat sonra kamyonun şaft bölümünde uyurken bulundu.

Muş'ta kaybolan çocuk 7 saat sonra kamyonun şaft bölümünde uyurken bulundu.

Merkeze bağlı Yazla köyünde yaşayan 7 yaşındaki B.Ç, akşam saatlerinde kayboldu.

B.Ç'yi bulamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen jandarma, güvenlik korucuları, AFAD, JASAT ve olay yeri inceleme ekipleri, iz takip köpeği, gece görüşlü zırhlı araçlar ve dron desteğiyle arama çalışması başlattı.

B.Ç, 7 saat süren çalışma sonucu evinin yakınlarındaki kamyonun şaft bölümünde uyurken bulundu.

Sağlık kontrollerinden geçirilen çocuk, ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel

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