Engelliler kurslara katılarak meslek sahibi oluyor

Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi'nde açılan kursa katılan 10 engellinin el becerilerini geliştirerek meslek sahibi oluyor.

Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi'nde açılan kursa katılan 10 engellinin el becerilerini geliştirerek meslek sahibi oluyor.

Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğünce, engellilerin istihdamını artırmak ve meslek edinmelerini sağlamak amacıyla açılan "kadın giyim modelist yardımcılığı" kursuna katılan engelliler, elde ettikleri gelirle aile bütçelerine de katkıda bulunuyor.

Fiziksel Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bedri Korkmaz, gazetecilere, İŞKUR desteğiyle hayata geçirdikleri proje kapsamında 10 engelli bireye 73 iş günü eğitim verileceğini söyledi.

Engelli bireylerin bu imkanlar sayesinde evde kalmayarak sosyalleştiğini, aynı zamanda meslek sahibi olduklarını belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Kursta eğitim alan kursiyerlerimiz İŞKUR tarafından verilen ücretle ailelerini de geçindiriyor. Kurs sonunda verilen sertifika ile iş bulma konusunda imkanları olacak. En büyük amacımız, engelli kardeşlerimizin evde kalmalarını istemiyoruz. Ayakları üzerinde durmaları ve ailelerine yük olmamaları için bu şekilde meslek öğrenerek iş sahibi olmalarını istiyoruz."

Usta öğretici Hamdiye Özkan ise kursta katılımcılara dikim eğitimi verdiklerini ifade ederek, "Engelliler Derneği tarafından temin edilen kumaşlardan giysiler üretiyoruz. Atıl durumdaki eski kumaşları geri dönüşüme kazandırıyoruz. Kursiyerlerimiz aldıkları eğitimle tekstil atölyelerinde çalışabilirler ya da kendi işletmelerini açabilirler." dedi.