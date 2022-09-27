Muş gündem haberleri... Muş'ta dere ıslah ve yol çalışmaları sürüyor

Muş Belediyesi, Çarçayı Deresi ıslahı, yeni yol açma, çevre düzenleme ile yeşil alan oluşturma çalışmalarını sürdürüyor.

Alternatif yollarla kentin ulaşım ağını genişleten Muş Belediyesi, 2022 yılı çalışma programı kapsamında kent trafiğini rahatlatan projeleri hayata geçiriyor.

Muş- Bitlis kara yolu Küçük Sanayi Sitesi'nden şehrin üst yerleşim alanlarına doğru yeni yol açan belediye ekipleri, çalışmalarda büyük ilerleme kaydetti.

İmar planına uygun şekilde dere boyunca yol açan ekipler, söz konusu bölgeye yeşil alan ile yürüyüş, bisiklet yolu kazandırmak için çaba gösteriyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, bu yıl çalışma sezonunu en verimli şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Alt yapının ardından şehir içindeki yolları yenilediklerini, alternatif yollarla kentin ulaşım ağını genişlettiklerini aktaran Asya, "Yenimahalle'de yol açma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çarçayı Deresi kenarı boyunca yukarı çarşıya doğru yeni bir yol açıyoruz. Bu sayede halkımıza rahat bir ulaşım imkanı sağlamayı umuyoruz. Aynı şekilde bu bölgenin cazip hale gelmesi için peyzaj çalışmalarımız olacak. Süleyman Şah Okulu çevresinde yaklaşık 20 bin metrekarenin yeşil alan yapılması için planlamamızı yaptık. Önümüzdeki süreçte bu projemizi de hayata geçirerek mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız."