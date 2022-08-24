Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş gündem haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, Malazgirt Zaferi kutlama törenlerine katılacak

Güncel Haberler

Muş gündem haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, Malazgirt Zaferi kutlama törenlerine katılacak

Muş habere göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 951. Yılı Kutlama Törenlerine iştirak edecek.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 951. Yılı Kutlama Törenlerine iştirak edecek.

MHP'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli, 25-26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilecek Malazgirt Zaferi'nin 951. Yılı Kutlama Törenlerinde hazır bulunacak.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli Malazgirt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title