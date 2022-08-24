Muş gündem haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, Malazgirt Zaferi kutlama törenlerine katılacak
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Muş habere göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 951. Yılı Kutlama Törenlerine iştirak edecek.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 951. Yılı Kutlama Törenlerine iştirak edecek.
MHP'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli, 25-26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilecek Malazgirt Zaferi'nin 951. Yılı Kutlama Törenlerinde hazır bulunacak.
Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel