Muş gündem haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Malazgirt milletimizle birlikte, tüm İslam dünyasının bir zaferidir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı'na katıldı. Erdoğan, "Malazgirt milletimizle birlikte, tüm İslam dünyasının bir zaferidir. Malazgirt bu coğrafyada kazandığımız zaferlerin ilk adımıdır. Şayet Sultan Alparslan, Anadolu kapılarını bize açmasaydı, bu coğrafyada varlığımızı ebedi kılabilir miydik. İşte bu yüzden Malazgirt'i asla unutmayacağız. Ecdadın da bu konuda hassasiyet gösterdiğini biliyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde Sultan Alparslan başta olmak üzere Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Dün Ahlat'ta vatandaşlarımızla ve gençlerimizle coşkulu bir buluşma gerçekleştirdik.

Malazgirt çeyrek asır önce Türklere yeniden aralanan Anadolu kapılarının bir daha kapanmamak üzerine ardına kadar açılan kapının adıdır. Bu zaferden önce ecdad Kayseri'Den Konya'ya hatta İstanbul Boğazı'na kadar zaten Anadolu'ya yayılmıştı. Ama henüz bu toprakları bütünüyle güvenli ve huzurlu bir belde haline dönüşememişti. Sultan Alparslan, Malazgirt'teki zaferi ile Anadolu'yu bir eman yurdu haline getirmiştir. Bizans ve Selçuklu ordusu Malazgirt'te karşı karşıya geldiğinde İslam dünyasının dört bir yanında Sultan Alparslan'ın ordusu için dua ediliyor.

Bir cuma günü, Sultan Alparslan beyaz elbisesini, ölürsem kefenim olsun deyip, atının kuyruğuna bağlayarak ordusunu hücuma kaldırmıştır. Gece yarısına kadar süren savaş, planlar sayesinde mutlak bir galibiyetle neticelenmiştir. Bilek sağlam olunca zafer de bunu izliyor.

Malazgirt milletimizle birlikte, tüm İslam dünyasının bir zaferidir. Malazgirt bu coğrafyada kazandığımız zaferlerin ilk adımıdır. Şayet Sultan Alparslan, Anadolu kapılarını bize açmasaydı, bu coğrafyada varlığımızı ebedi kılabilir miydik. İşte bu yüzden Malazgirt'i asla unutmayacağız. Ecdadın da bu konuda hassasiyet gösterdiğini biliyoruz.

(İHA)