Muş gündem haberleri... Muşlu berivanlar hayvanlarını sağmak için her gün kilometrelerce yol kat ediyor

Korkut ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), küçükbaş hayvanlarını sağmak için her gün kilometrelerce yol kat ediyor.

Korkut ilçesinin Konakdüzü köyünde yaşayan berivanlar, çobanlar tarafından yaylalarda otlatılan hayvanları günde iki kez sağıyor.

Bunun için günün belli saatlerinde sıcak havaya rağmen yaylaya giden kadınlar, kilometrelerce yürüyerek sürülerinin bölgelere ulaşıyor.

Koyun ve keçilerden sağdıkları sütten peynir, tereyağı ve yoğurt yapan kadınlar, bu sayede aile bütçesine de katkı veriyor.

Kadınlardan Bahar Baydan, geçimlerini hayvancılık yaparak sağladıklarını belirterek, "Kışlık ihtiyaçlarımızı da buradan karşılıyoruz. Hava çok sıcak oluyor ve bazen çok zorlanıyoruz. Bazı kadınlar dayanamıyor ve hastalanıyor ama mecburen yapmak zorundayız. Yapacağımız başka bir işimiz yok. Her birimiz günde 150 koyun sağıyoruz." diye konuştu.

Feride Ergün ise yaklaşık 20 yıldır koyun sağdığını ve zor koşullarda hayvancılık yaptıklarını söyledi.