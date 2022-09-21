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Muş gündem haberi | Muş Belediyesinin alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

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Muş gündem haberi | Muş Belediyesinin alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

Muş haber... Muş Belediyesince başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor.

Muş Belediyesince başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin daha güzel bir görünüme kavuşturulması için birçok noktada başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kentin tüm içme ve yağmur suyu ile kanalizasyon şebekelerini yenileyen belediye, İstasyon, Cumhuriyet, Eski Erzurum ve Hürriyet caddeleri ile mahalle aralarındaki yolları yeniliyor.

Çalışmaların sürdüğü bölgelerde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, görevlilerden bilgi aldı.

Kentin her noktasında hizmetlerinin olduğunu belirten Asya, şunları kaydetti:

"Elimizin değmediği, ayağımızın basmadığı yer yok. İlk günkü heyecanla halkımızın hizmetindeyiz. Altyapısını tamamladığımız yolları yeniliyoruz. Büyük caddelerimizin yanı sıra ara sokaklarımızın da üstyapısını yaparak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bugün de Karşıyaka Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarındaki asfalt çalışmalarımızı inceleyerek çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik. Sezon sonuna kadar üstyapı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çalışmalarla şehrimizin güzelliğine güzellik katacağız."

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Cumhuriyet Hürriyet Erzurum Muş Güncel Haberler

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