Muş gündem haberi: Muş Belediyesi "Tanıtım Filmi" hazırladı
Muş habere göre Belediyenin hazırladığı video klip Muş'un tarihi, mutfağı ve turistik mesire alanlarının tanıtıldığı film MUŞ - Muş Belediyesi, kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla "Muş Tanıtım Filmi" hazırladı.
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Belediyenin hazırladığı video klip
Muş'un tarihi, mutfağı ve turistik mesire alanlarının tanıtıldığı film MUŞ - Muş Belediyesi, kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla "Muş Tanıtım Filmi" hazırladı.
AA / Güncel