Muş gündem haberi: Muş Belediyesi "Tanıtım Filmi" hazırladı Muş habere göre Belediyenin hazırladığı video klip Muş'un tarihi, mutfağı ve turistik mesire alanlarının tanıtıldığı film MUŞ - Muş Belediyesi, kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla "Muş Tanıtım Filmi" hazırladı. Belediyenin hazırladığı video klip Muş'un tarihi, mutfağı ve turistik mesire alanlarının tanıtıldığı film MUŞ - Muş Belediyesi, kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla "Muş Tanıtım Filmi" hazırladı. AA / Güncel Muş Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Muş gündem haberi: Muş Belediyesi 'Tanıtım Filmi' hazırladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.