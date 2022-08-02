Muş gündem haberi: Muş Belediyesi "Tanıtım Filmi" hazırladı - Haberler

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Muş gündem haberi: Muş Belediyesi "Tanıtım Filmi" hazırladı

Muş habere göre Belediyenin hazırladığı video klip Muş'un tarihi, mutfağı ve turistik mesire alanlarının tanıtıldığı film MUŞ - Muş Belediyesi, kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla "Muş Tanıtım Filmi" hazırladı.

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Belediyenin hazırladığı video klip

Muş'un tarihi, mutfağı ve turistik mesire alanlarının tanıtıldığı film MUŞ - Muş Belediyesi, kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla "Muş Tanıtım Filmi" hazırladı.

AA / Güncel

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