Muş gündem haberi... Muş Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Muş Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asya, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Asya, geçen hafta İstanbul'da iş, sanat ve siyaset dünyasının katıldığı bir törende kentin altyapısı ile ilgili bir ödüle layık görüldüklerini aktardı.

Kentin kültür, sanat, spor ve başarılarla anılmasından mutluluk duyduklarını dile getiren Asya, "Hem maddi hem de manevi destekleri ile birlikte Muş artık spor camiası gündemindedir. Spor yorumcuları da her hafta Muşspor'u tartışmaktadır." dedi.

Rutin çalışmaların hızlandırılarak devam ettiğini ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Eski Erzurum Caddemizdeki çalışmalar yapıldı. Karşıyaka Mahallesi'ne giden ara yolda sökümler yapıldı. Yarın sıcak asfalt ile kaplanacak. Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddemizde de sökümlere başlayıp, mevsim şartları elverdiği sürece de çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürüteceğiz."

Asya'nın konuşmasının ardından toplantıya katılan vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.