Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş gündem haberi... Muş Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Güncel Haberler

Muş gündem haberi... Muş Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Muş haberler... Muş Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Muş Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asya, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Asya, geçen hafta İstanbul'da iş, sanat ve siyaset dünyasının katıldığı bir törende kentin altyapısı ile ilgili bir ödüle layık görüldüklerini aktardı.

Kentin kültür, sanat, spor ve başarılarla anılmasından mutluluk duyduklarını dile getiren Asya, "Hem maddi hem de manevi destekleri ile birlikte Muş artık spor camiası gündemindedir. Spor yorumcuları da her hafta Muşspor'u tartışmaktadır." dedi.

Rutin çalışmaların hızlandırılarak devam ettiğini ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Eski Erzurum Caddemizdeki çalışmalar yapıldı. Karşıyaka Mahallesi'ne giden ara yolda sökümler yapıldı. Yarın sıcak asfalt ile kaplanacak. Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddemizde de sökümlere başlayıp, mevsim şartları elverdiği sürece de çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürüteceğiz."

Asya'nın konuşmasının ardından toplantıya katılan vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Feyat Asya Asya Muş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title