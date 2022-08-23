Muş gündem haberi: Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü kutlamaları başladı

MALAZGİRT Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü kutlamaları Muş'un Malazgirt ilçesindeki 'Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park' alanında başladı.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park'ta düzenlenen törene Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, aynı zamanda Okçular Vakfı Başkanı Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı. Törende konuşan Okçular Vakfı Başkanı Yıldız, 6 yıldır Malazgirt'e neden gittiklerinin sorulduğunu belirterek, "Malazgirt'te toprağı dinleyemeye gidiyoruz. Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın askerlerinin bize söyleyeceği var. Her yıl Malazgirt'teyiz ve bundan sonra da burada olacağız. Çünkü vatan annemiz, vatan Anadolu'dur. İnsanın vatanla ilişkisi anne karnında başlar. Anne rahmi ilk vatanımızdır. Anne vatanımızdır, Anadolu annemizdir ve vatanımızdır. Buradan Malazgirt'ten Türkler, Kürtler, Araplar, Lazlar, Romanlar, Boşnaklar, Aleviler, Sünniler, yeni fetihler yeni hedefler ve buradan sizlere 951 yıl önce buradan kutlu bir yürüyüşe başladılar. Bin yıldır bu topraklardayız ve binlerce yıl daha buradayız demek için her 26 Ağustos'ta burada toplanıyoruz ve toplanmaya da devam edeceğiz" dedi.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkta, 1071 yılında Sultan Alparslan Otağı'nın kurulduğu yerde etkinlikler devam etti. Kutlamalar, katılımcı illerin gelenek ve göreneklerini tanıtan 16 tematik çadır, halk oyunları, Malazgirt Yerel Atlar koşusu, Atlı cirit gösterisi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sıra Gecesi, çeşitli oyun alanları, mehter takımı ve fener alayı gösterisiyle devam etti. Buzağı güzellik yarışması yapılan kutlama alanında kadınlar, kurulan stantlarda yaptıkları yöresel yemekleri satarak bütçelerine gelir sağladı.